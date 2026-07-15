Format nou la Mondialul Cluburilor la handbal masculin. Trei echipe europene, la startul competiției

Campionatul Mondial al Cluburilor va avea în acest an un sistem competițional modificat. Șase formații sunt calificate direct în faza grupelor, în timp ce alte patru vor disputa un tur preliminar pentru ultimele două locuri disponibile.

Deținătoarea trofeului este Barcelona, echipă pe care campioana României, Dinamo București, o va întâlni în faza grupelor Ligii Campionilor în sezonul viitor.

În faza preliminară la Campionatul Mondial al Cluburilor, Los Angeles Handball Club (SUA) și Sydney Uni (Australia) vor fi capi de serie și vor întâlni, prin tragere la sorți, cele două echipe invitate: Veszprém HC (Ungaria) și Zamalek SC (Egipt). Învingătoarele vor accede în faza grupelor, iar învinsele vor disputa meciul pentru locurile 9-10.

Format nou al competiției

În faza grupelor vor evolua FC Barcelona (campioana en-titre și câștigătoarea Ligii Campionilor EHF), Füchse Berlin (Germania), Al Ahly (Egipt), Montada (Maroc), Burgan SC (Kuweit), E.C. Pinheiros (Brazilia) și cele două echipe venite din preliminarii.

După faza grupelor, competiția va continua într-un sistem eliminatoriu: câștigătoarele grupelor vor lupta pentru titlu, ocupantele locurilor secunde vor disputa finala mică, iar celelalte formații vor juca meciuri de clasament.

Barcelona atacă al șaptelea titlu

FC Barcelona pornește din nou ca favorită, după ce a câștigat ediția din 2025 și deține recordul competiției, cu șase trofee și 12 participări.

Füchse Berlin, echipă împotriva căreia Dinamo a fost aproape de un rezultat mare în ediția trecută a Ligii Campionilor, revine la Mondialul Cluburilor pentru prima dată din 2023.

Veszprém și Al Ahly, printre principalele pretendente

Veszprém, campioană în 2024 și finalistă în 2025, va încerca să revină în lupta pentru trofeu, deși va trebui să treacă mai întâi de faza preliminară. Formația este în continuare pregătită de Xavi Pascual, fost antrenor la Barcelona, dar și la Dinamo și echipa națională masculină a României.

Gazda Al Ahly participă pentru al treilea an consecutiv și pentru a șaptea oară în istoria competiției, după ce a obținut medalia de bronz în urmă cu două ediții. Tot printr-un wild card participă și Zamalek, aflată la a șaptea prezență.

Printre noutățile ediției se numără debutul lui Burgan SC, campioana Asiei, al clubului marocan Montada, prima reprezentantă a Marocului în competiție după KAC Marrakech (1997), dar și prima apariție a formației Los Angeles Handball Club, reprezentanta Americii de Nord și Caraibelor. Sydney Uni va bifa, în schimb, un record de 13 participări la Mondialul Cluburilor.