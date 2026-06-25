Gloria Bistrița, CSM București și Dinamo București își află vineri adversarele din Liga Campionilor la handbal

România va avea trei reprezentante în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție continentală intercluburi: CSM București și Gloria Bistrița în întrecerea feminină, respectiv Dinamo București în competiția masculină.

La feminin, competiția va păstra formatul din ultimele sezoane, cu 16 echipe repartizate în două grupe de câte opt formații.

La tragerea la sorți, campioana României, Gloria Bistrița, se află în urna a doua, împreună cu Odense Håndbold, Brest Bretagne Handball și FTC-Toyota Kovács.

Gloria Bistrița s-a oprit în sferturile de finală în sezonul trecut, fiind eliminată de Brest.

Vampioana României CSM București a fost repartizată în prima urnă valorică, alături de Team Esbjerg, Metz Handball și Györ Audi ETO KC, ceea ce înseamnă că va evita aceste adversare în faza grupelor.

CSM București a obținut medaliile de bronz în sezonul trecut. Metz este deținătoarea trofeului, obținut după o finală câștigată cu Györ.

În urna a treia se regăsesc HC Podravka, Borussia Dortmund, Storhamar și RK Krim. Urna a patra este formată din Nykøbing Falster, HSG Blomberg-Lippe, Budućnost și Sola Handballklubb.

Nou format în competiția masculină

În competiția masculină din Liga Campionilor, sezonul 2026/2027 aduce un nou format, cu 24 de echipe împărțite în șase grupe de câte patru formații.

Campioana României, Dinamo București, a fost repartizată în urna a treia, alături de HC Zagreb, GOG, Kolstad, Orlen Wisla Plock și FC Porto.

Din prima urnă fac parte Aalborg Håndbold, Barça, HBC Nantes, SC Magdeburg, One Veszprém HC și Sporting CP. Urna a doua reunește echipele Paris Saint-Germain, Füchse Berlin, Montpellier Handball, MT Melsungen, OTP Pick Szeged și Industria Kielce.

Din urna a patra vor fi extrase SAH Aarhus, HC Vardar 1961, RK Celje, Partizan Belgrad, HC Kriens-Luzern și IFK Kristianstad.

Dinamo s-a oprit în faza grupelor în sezonul trecut, în vreme ce Barça a obținut trofeul competiției.

EHF a precizat că se aplică regula protecției de țară, astfel încât două echipe din aceeași națiune nu pot fi repartizate în aceeași grupă. În competiția masculină, formațiile provenite din aceeași țară vor fi distribuite obligatoriu în jumătăți diferite ale tabloului.

Tragerea la sorți va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al EHF. În cadrul ceremoniei vor fi anunțați și câștigătorii premiilor EHF pentru cei mai valoroși jucători și cei mai buni tineri ai sezonului.

Tragerea la sorți pentru competiția feminină va avea loc prima.