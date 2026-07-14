Ginesta, antrenorul echipei feminine de handbal Minaur: Dacă vom prinde cupele europene, va fi top

„Cred că trebuie să luptăm pentru orice poziție. Știu că sunt echipe care s-au întărit mult, dar și noi trebuie să fim acolo, pentru că de aceea muncim în fiecare zi. Vom încerca să facem tot posibilul, iar dacă vom prinde cupele europene, va fi wow, va fi top. Trebuie să muncim mult și bine, iar mai apoi vom vedea unde suntem. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pe teren, din primul până în ultimul minut”, a declarat David Ginesta Montes, într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului, publicat marți.

Noul antrenor al echipei feminine de handbal CS Minaur Baia Mare, spaniolul David Ginesta Montes, și-a început luni activitatea la formația maramureșeană. Tehnicianul de 39 de ani vine după șase sezoane petrecute la Rapid București, unde a contribuit, ca antrenor secund, la câștigarea titlului național, atingerea sferturilor Ligii Campionilor și, ulterior, a condus echipa ca antrenor principal. Din ianuarie 2025, Ginesta este și selecționerul naționalei feminine a Turciei.

Spaniolul consideră că Liga Națională este una dintre cele mai puternice competiții din Europa.

„România are un campionat foarte puternic la feminin. Noi ne vom pregăti pentru fiecare meci, iar la partidele pe care le jucăm în sala din Baia Mare trebuie să punem punctul pe i. Sunt pozitiv, sunt optimist, putem să muncim și sper să fie toată lumea la fel ca mine”, a spus antrenorul.

Acesta s-a declarat mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și de atitudinea jucătoarelor.

„Sunt mulțumit de lot. Știu că fetele lucrează foarte bine. Mă bucur că toate sunt dispuse să muncească”, a precizat el.

Meci de verificare cu echipa campioană, în august

Minaur Baia Mare a încheiat sezonul trecut din Liga Florilor pe locul 8. În Cupa României, însă, a fost prezentă la Final Four, situându-se pe locul 4. Formația a evoluat și în European League, unde a încheiat pe locul al treilea în faza grupelor.

În privința perioadei de pregătire, Minaur va disputa primul meci amical, pe 5 august, în compania campioanei en-titre Gloria Bistrița, la Baia Mare. Apoi, va participa la un turneu la Michalovce (7-9 august) și un altul la Bistrița (14-16 august), alături de Gloria Bistrița, Alba Fehervar și Corona Brașov.

Ultimele jocuri de verificare sunt programate în perioada 21-23 august, la Baia Mare, cu HC Zalău, Iuventa Michalovce și CSM Iași.

Noul sezon al Ligii Florilor este programat să înceapă la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie, Minaur urmând să debuteze în deplasare, împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea.