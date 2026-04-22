HC Buzău – Minaur Baia Mare, duel pentru podium în Liga Națională de handbal masculin

Cele două echipe sunt despărțite de doar două puncte în clasament înaintea confruntării directe. HC Buzău, care a și condus ierarhia în acest sezon, ocupă poziția a 3-a, cu un parcurs oscilant în ultimele runde.

Minaur Baia Mare se află pe locul 7 și vine după o serie de rezultate pozitive. Clasamentul din Liga Zimbrilor este foarte echilibrat, echipele de pe locurile 2 și 8 fiind despărțite de numai 5 puncte.

Formația din Buzău traversează o perioadă dificilă, cu două înfrângeri consecutive și trei eșecuri în ultimele patru partide.

În clasament, se află la egalitate cu a doua clasată, SCM Politehnica Timișoara, care are un meci în plus disputat. De asemenea, este la șase puncte de liderul Dinamo București.

De cealaltă parte, Minaur traversează o perioadă mai bună de formă, cu trei victorii consecutive.

În plus, în ultima partidă din campionat a învins chiar pe lider, scor 28-25.

Ultimele trei confruntări directe dintre HC Buzău și Minaur s-au încheiat la diferență minimă.

În actualul sezon competițional, în turul campionatului, Buzău a câștigat în deplasare cu 27-26, în timp ce Minaur s-a impus în semifinala Supercupei, cu 28-27.