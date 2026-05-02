Dinamo București își poate adjudeca sâmbătă al 11-lea titlu consecutiv la handbal masculin și al 22-lea din istorie

Înaintea confruntării directe, Dinamo ocupă primul loc, cu 30 de puncte, în timp ce Buzău are 26. După acest meci, ambele formații mai au de disputat câte o singură partidă până la finalul sezonului.

Partida este o restanță din etapa a 13-a și este programată în Sala Dinamo, de la ora 15:00.

Gruparea din Ștefan cel Mare vizează al 22-lea titlu național din istorie și al 11-lea consecutiv.

HC Buzău, însă, încearcă să rămână în cursa pentru titlu, mai ales având în vedere faptul că în tur a câștigat meciul direct cu Dinamo.

Echipa din Buzău s-a impus în septembrie 2025, pe teren propriu, cu 32-31.

Dinamo a câștigat meciul precedent din campionat, cu CSM Vaslui, scor 43-32, după un eșec cu Minaur Baia Mare.

HC Buzău are o serie de două victorii la rând, după două înfrângeri consecutive.