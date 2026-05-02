Dinamo București își poate adjudeca sâmbătă al 11-lea titlu consecutiv la handbal masculin și al 22-lea din istorie

Dinamo București are șansa de a-și asigura matematic cel de-al 11-lea titlu consecutiv în Liga Națională de handbal masculin, cu două etape rămase de disputat, dacă va obține cel puțin un punct sâmbătă, pe teren propriu, în duel cu HC Buzău 2012, principala urmăritoare în clasament.
sursă foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 mai 2026, 07:29, Sport

Înaintea confruntării directe, Dinamo ocupă primul loc, cu 30 de puncte, în timp ce Buzău are 26. După acest meci, ambele formații mai au de disputat câte o singură partidă până la finalul sezonului.

Partida este o restanță din etapa a 13-a și este programată în Sala Dinamo, de la ora 15:00.

Gruparea din Ștefan cel Mare vizează al 22-lea titlu național din istorie și al 11-lea consecutiv.

HC Buzău, însă, încearcă să rămână în cursa pentru titlu, mai ales având în vedere faptul că în tur a câștigat meciul direct cu Dinamo.

Echipa din Buzău s-a impus în septembrie 2025, pe teren propriu, cu 32-31.

Dinamo a câștigat meciul precedent din campionat, cu CSM Vaslui, scor 43-32, după un eșec cu Minaur Baia Mare.

HC Buzău are o serie de două victorii la rând, după două înfrângeri consecutive.

