Prima pagină » Sport » Meciul al doilea din semifinala campionatului de volei masculin dintre Dinamo și Steaua, reprogramat pentru sâmbătă

Meciul al doilea din semifinala campionatului de volei masculin dintre Dinamo și Steaua, reprogramat pentru sâmbătă

Meciul al doilea din semifinala campionatului de volei masculin dintre deținătoarea titlului, Dinamo București, și câștigătoarea fazei I a Diviziei A1, Steaua București, a fost reprogramat pentru ziua de sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 18:00.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 apr. 2026, 14:17, Sport

Partida dintre Dinamo și Steaua fusese inițial stabilită pentru vineri, de la ora 17:00, însă miercuri s-a luat decizia ca aceasta să fie reprogramată.

„După mai multe discuții, toți factorii implicați în decizie au susținut ideea că un derby ca acesta trebuie jucat la o oră perfectă pentru public”, se arată într-un anunț al clubului gazdă, Dinamo București.

Rivalitatea dintre cele două cluburi istorice promite, ca de fiecare dată, un meci intens și spectaculos.

A fost cazul și în primul duel, în care Dinamo s-a impus pe terenul echipei Steaua în tiebreak.

Campioana en-titre a câștigat duminică, după ce a revenit de 1-2 la seturi.

Dinamo și-a adjudecat victoria cu scorul de 25-13, 23-25, 25-27, 25-22, 15-13.

În cealaltă semifinală, Arcada Galați conduce cu 1-0 în disputa cu SCM Zalău. Meciul secund este programat pe terenul echipei din Sălaj, tot sâmbătă, de la ora 18:00.

Recomandarea video

SURSE: PSD susține varianta unui premier tehnocrat și o împinge în spațiul public ca posibilă soluție pentru rezolvarea crizei
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani pentru mai multe infracțiuni în dosarul fraudei bancare
Libertatea
O nouă tulpină Covid-19 se răspândește rapid! Care sunt riscurile noii variante, conform experților
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor