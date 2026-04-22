Meciul al doilea din semifinala campionatului de volei masculin dintre Dinamo și Steaua, reprogramat pentru sâmbătă

Partida dintre Dinamo și Steaua fusese inițial stabilită pentru vineri, de la ora 17:00, însă miercuri s-a luat decizia ca aceasta să fie reprogramată.

„După mai multe discuții, toți factorii implicați în decizie au susținut ideea că un derby ca acesta trebuie jucat la o oră perfectă pentru public”, se arată într-un anunț al clubului gazdă, Dinamo București.

Rivalitatea dintre cele două cluburi istorice promite, ca de fiecare dată, un meci intens și spectaculos.

A fost cazul și în primul duel, în care Dinamo s-a impus pe terenul echipei Steaua în tiebreak.

Campioana en-titre a câștigat duminică, după ce a revenit de 1-2 la seturi.

Dinamo și-a adjudecat victoria cu scorul de 25-13, 23-25, 25-27, 25-22, 15-13.

În cealaltă semifinală, Arcada Galați conduce cu 1-0 în disputa cu SCM Zalău. Meciul secund este programat pe terenul echipei din Sălaj, tot sâmbătă, de la ora 18:00.