Dinamo București se desparte de antrenorul croat Željko Kopić după două sezoane și jumătate

Potrivit comunicatului oficial, decizia a fost luată de comun acord, ambele părți considerând că a venit momentul unei noi provocări. Željko Kopić a preluat echipa în decembrie 2023, într-o perioadă dificilă pentru club, și a reușit să mențină Dinamo în primul eșalon al fotbalului românesc.

Ulterior, tehnicianul croat a contribuit la revenirea formației în play-off-ul Superligii după o pauză de șapte ani.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a încheiat campionatul pe locul al patrulea.

Pe parcursul mandatului său, Željko Kopić a condus echipa în 112 meciuri oficiale, intrând astfel în rândul celor mai longevivi antrenori din istoria clubului.

„Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor”, se arată în mesajul transmis de club.

„Ai venit ca antrenor și ai plecat ca un câine roșu! Mulțumim, Željko!”, au încheiat oficialii clubului, în limba originară a tehnicianului croat.