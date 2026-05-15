Dinamo anunță că a ajuns la un acord cu reprezentanții suporterilor privind noua identitate vizuală

Potrivit clubului Dinamo, procesul de redefinire a noii identități vizuale va fi gestionat în continuare de un grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai conducerii și ai suporterilor.

„Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit si au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți. Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt”, se arată în comunicatul clubului/

În perioada următoare vor fi selectate agențiile către care vor fi transmise caietele de sarcini, urmând ca acestea să contribuie la noua identitate vizuală a clubului.

„Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi”, mai precizează oficialii clubului.

Mai multe galerii de suporteri ale clubului au protestat după prezentarea noii sigle a clubului, iar la meciul din etapa trecută a Superligii, cu FC Argeș, nu au intrat pe stadion.