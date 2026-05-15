Prima pagină » Sport » Dinamo anunță că a ajuns la un acord cu reprezentanții suporterilor privind noua identitate vizuală

Dinamo anunță că a ajuns la un acord cu reprezentanții suporterilor privind noua identitate vizuală

Dinamo București a anunțat că reprezentanții suporterilor și oficialii clubului au ajuns la un acord privind continuarea procesului de rebranding, considerat necesar pentru obținerea independenței față de terți. Mai multe grupări de suporteri au protestat după prezentarea noii sigle a clubului.
Dinamo anunță că a ajuns la un acord cu reprezentanții suporterilor privind noua identitate vizuală
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 mai 2026, 12:26, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Potrivit clubului Dinamo, procesul de redefinire a noii identități vizuale va fi gestionat în continuare de un grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai conducerii și ai suporterilor.

„Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit si au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți. Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt”, se arată în comunicatul clubului/

În perioada următoare vor fi selectate agențiile către care vor fi transmise caietele de sarcini, urmând ca acestea să contribuie la noua identitate vizuală a clubului.

„Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi”, mai precizează oficialii clubului.

Mai multe galerii de suporteri ale clubului au protestat după prezentarea noii sigle a clubului, iar la meciul din etapa trecută a Superligii, cu FC Argeș, nu au intrat pe stadion.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia