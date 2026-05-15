Constantin Popovici, cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime, revine în bazin la Cupa Mondială

Constantin Popovici va concura în proba de pe platformă de la 27 de metri. România va fi reprezentată în competiție și de Cătălin-Petru Preda, multiplu medaliat la Campionatele Mondiale și Europene.

Competiția debutează vineri seară cu preliminariile, programate de la ora 17:35. Semifinalele și finala probei masculine vor avea loc sâmbătă, de la 17:35, respectiv 18:50.

Etapa din Statele Unite ale Americii reunește o parte dintre cei mai importanți sportivi ai circuitului mondial.

Alături de sportivii români, la Fort Lauderdale vor concura mai multe nume importante ale circuitului mondial. Printre aceștia se numără britanicul Aidan Heslop, unul dintre marii favoriți la titlu, dar și spaniolul Carlos Gimeno, vicecampion mondial în 2025

Pentru Constantin Popovici, competiția din Fort Lauderdale marchează startul unui nou sezon în care românul își propune să rămână în elita mondială a săriturilor de la mare înălțime.

„După 8 luni de pauză, întoarcerea pe platforma de 27 de metri vine cu multă durere, dar încet, încet, totul începe să se lege din nou. Sunt entuziasmat pentru ce urmează”, a spus sportivul înainte de startul competiției din SUA.