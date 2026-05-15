Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2026 debutează în Elveția, cu un meci de gală: Canada – Suedia

Confruntarea de la Fribourg, programată de la 17:20, aduce față în față două dintre marile favorite la titlul mondial și o pleiadă de vedete NHL. Canadienii îl au în prim-plan pe legendarul Sidney Crosby, revenit pentru un nou turneu major alături de Macklin Celebrini, John Tavares și Mark Scheifele. De partea cealaltă, suedezii mizează pe experiența lui Oliver Ekman-Larsson și Mattias Ekholm, dar și pe explozia ofensivă a lui Lucas Raymond.

Meciul este capul de afiș al zilei inaugurale și un prim test major pentru două selecționate care țintesc aurul mondial.

De la aceeași oră se mai joacă meciul Finlanda – Germania.

De la 21:20, sunt programate încă două partide. Cehia întâlnește Danemarca, iar deținătoarea titlului și campioană olimpică, Statele Unite ale Americii, se confruntă cu echipa țării gazdă, Elveția, vicecampioană mondială la ultimele două ediții.

Turneul readuce Campionatul Mondial în Elveția după 17 ani, meciurile urmând să se dispute în Zurich și Fribourg. Cele 16 participante au fost împărțite în două grupe de câte opt echipe, iar primele patru clasate din fiecare serie se vor califica în sferturile de finală. Ultimele două clasate vor retrograda în eșalonul secund mondial.

Grupa A – Zurich: campioana mondială și gazda, printre favorite

În Grupa A, găzduită de Zurich, se află campioana mondială și olimpică en-titre, SUA, care încearcă să realizeze dubla aur olimpic – aur mondial în același an, performanță reușită ultima dată de Finlanda, în 2022.

Americanii vor avea însă concurență serioasă din partea gazdei Elveția, vicecampioană mondială în 2024 și 2025, dar și a Finlandei, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Din grupă mai fac parte Germania, Letonia, Austria, Marea Britanie și Ungaria.

Grupa B – Fribourg: Canada, Suedia și Cehia luptă pentru supremație

La Fribourg, Grupa B este considerată de specialiști cea mai spectaculoasă a competiției. Canada pornește ca favorită, într-o echipă care îl readuce în prim-plan pe legendarul Sidney Crosby.

În aceeași grupă se află și Sweden men’s national ice hockey team, medaliată cu bronz anul trecut, dar și Cehia, campioana mondială din 2024, condusă în continuare de veteranul Roman Červenka.

Grupa este completată de Danemarca, Slovacia, Norvegia, Slovenia și Italia.