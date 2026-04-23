Echipa de hochei pe gheață a României se deplasează în China, pentru Campionatul Mondial Divizia I/B

Reprezentativa României de hochei pe gheață s-a reunit marți la Miercurea Ciuc, unde a efectuat un scurt cantonament înainte de plecarea spre China.

„Sunt foarte încântat că suntem în fața unei noi acțiuni a echipei naționale. Știu că avem o echipă bună, un grup grozav de băieți! În echipă avem puncte forte diferite și diferite tipuri de jucători, ceea ce este important. A forma cea mai bună echipă posibilă este un lucru esențial și e nevoie de jucători cu puncte forte diferite pentru a face asta. Toată munca depusă a fost pentru acest turneu. Accentul a fost întotdeauna pus pentru a fi la cel mai înalt nivel în China. Așa că, acum, putem să ne măsurăm forțele cu echipe bune, cum sunt cele din grupă și să ne atingem cel mai bun potențial acolo! Abia aștept acest lucru!”, a transmis selecționerul Markus Juurikkala, înainte de turneu, potrivit Federației Române de Hochei pe gheață.

Selecționata României a retrogradat anul trecut din Divizia I/A, după ce nu a reușit să obțină decât un singur punct. În locul său, a avansat Lituania, care a câștigat Divizia I/B, devansând pentru două puncte Coreea de Sud.

La turneul din China, echipa tricoloră va debuta cu formația din Țările de Jos, care a promovat din Divizia II/A.

Programul României la turneu:

29 aprilie: Țările de Jos – România (ora 11:00)

30 aprilie: România – China (ora 14:30)

2 mai: România – Spania (ora 07:30)

3 mai: Estonia – România (ora 07:30)

5 mai: România – Coreea de Sud (ora 07:30)

Lotul României:

Portari: Adorján Attila (CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);

Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni), Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);

Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);

Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Antal Előd Gergely (team manager).