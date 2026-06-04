Unul dintre jucătorii emblematici ai vicecampioanei României la hochei pe gheață rămâne la Brașov

Ajuns la 35 de ani, Valchar este unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai formației Corona Brașov din ultimul deceniu, devenind o figură emblematică pentru echipa de sub Tâmpa.

„Există jucători care trec printr-un club și există jucători care devin parte din identitatea lui. Radim Valchar face parte din a doua categorie”, au transmis reprezentanții Coronei Brașov joi, în momentul anunțării prelungirii contractului.

Născut la Karviná, în Cehia, Valchar are în spate o carieră internațională consistentă.

În perioada junioratului a evoluat în Western Hockey League (WHL), una dintre cele mai importante competiții nord-americane de profil, pentru Portland Winterhawks și Lethbridge Hurricanes. Ulterior, a reprezentat Cehia la Campionatele Mondiale U18 și U20.

De-a lungul carierei, atacantul a jucat în campionatele din Cehia, Slovacia, Franța, Finlanda și România. Cea mai lungă și importantă perioadă a sa a fost petrecută la Brașov, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați hocheiști ai echipei.

„Brașovul i-a intrat în suflet, iar el a intrat în sufletul Brașovului”, au mai transmis oficialii clubului.

Prin păstrarea lui Valchar în lot, Corona mizează în continuare pe experiența unuia dintre cei mai importanți jucători ai săi, într-un sezon în care brașovenii își propun să rămână în lupta pentru trofee atât pe plan intern, cât și în competițiile regionale.

Corona Brașov a obținut medaliile de argint în campionatul național, după o finală pierdută cu 1-2 cu ACSH Gheorgheni.

Totodată, a ocupat locul 2 și în competiția regională Erste Liga, cedând în finală tot cu ACSH Gheorgheni, scor 1-4 la general.