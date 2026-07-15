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Noul sezon de hochei pe gheață va fi deschis de Supercupa României, la finalul lunii august

Noul sezon din hocheiului românesc va debuta pe 29 august, cu Supercupa României, care va opune campioana ACSH Gheorgheni și câștigătoarea Cupei României, CSM Corona Brașov, într-un meci programat la Patinoarul Olimpic din Brașov, a anunțat miercuri Federația Română de Hochei pe Gheață.
Noul sezon de hochei pe gheață va fi deschis de Supercupa României, la finalul lunii august
Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 iul. 2026, 15:00, Sport
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Partida reprezintă o nouă confruntare între cele două mari rivale ale ultimului sezon, după ce acestea și-au disputat atât titlul din Campionatul Național, cât și trofeul Erste Liga, competiție regională în care evoluează echipe din România și Ungaria.

ACSH Gheorgheni a dominat sezonul 2025-2026, cucerind titlul național după o finală adjudecată cu 2-1 împotriva formației CSM Corona, chiar pe gheața patinoarului din Brașov.

ACSH Gheorgheni s-a impus și în finala Erste Liga, câștigată cu 4-1 la general împotriva Coronei Brașov.

De cealaltă parte, Corona și-a luat revanșa în Cupa României, trofeu câștigat după o finală cu Steaua București, învingătoare în semifinală contra campioanei.

Brașovenii vor reprezenta, de asemenea, România în ediția 2026-2027 a IIHF Continental Cup, după ce campioana ACSH Gheorgheni a ales să nu participe în competiția europeană.

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