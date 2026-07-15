Noul sezon de hochei pe gheață va fi deschis de Supercupa României, la finalul lunii august

Partida reprezintă o nouă confruntare între cele două mari rivale ale ultimului sezon, după ce acestea și-au disputat atât titlul din Campionatul Național, cât și trofeul Erste Liga, competiție regională în care evoluează echipe din România și Ungaria.

ACSH Gheorgheni a dominat sezonul 2025-2026, cucerind titlul național după o finală adjudecată cu 2-1 împotriva formației CSM Corona, chiar pe gheața patinoarului din Brașov.

ACSH Gheorgheni s-a impus și în finala Erste Liga, câștigată cu 4-1 la general împotriva Coronei Brașov.

De cealaltă parte, Corona și-a luat revanșa în Cupa României, trofeu câștigat după o finală cu Steaua București, învingătoare în semifinală contra campioanei.

Brașovenii vor reprezenta, de asemenea, România în ediția 2026-2027 a IIHF Continental Cup, după ce campioana ACSH Gheorgheni a ales să nu participe în competiția europeană.