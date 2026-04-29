Echipa României de hochei pe gheață, start perfect la Campionatul Mondial – Divizia I/B

Echipa națională de hochei pe gheață a României a învins fără emoții selecționata Țărilor de Jos, promovată în sezonul trecut în acest eșalon.

Echipa tricoloră, care a retrogradat din Grupa A în sezonul trecut, s-a impus cu scorul de 7-0, într-un meci controlat de la un capăt la altul.

Prima linie de jucători a contribuit decisiv la victorie, marcând cinci dintre cele șapte goluri ale partidei.

Printre cei mai eficienți jucători s-au numărat Tamas Reszegh, autor a două goluri, și Hunor Csaszar, care a încheiat meciul cu un gol și trei pase decisive.

De asemenea, Balazs Peter, Zsombor Molnar și Yevgeni Skachkov au încheiat partida cu câte trei puncte fiecare.

Portarul Attila Adorjan a avut o evoluție perfectă, reușind shut-out-ul după cele 10 intervenții salvatoare.

În celelalte meciuri ale primei zile, Estonia a învins Spania cu 12-2, ocupând prima poziție a ierarhiei, iar Coreea de Sud a trecut de China cu 7-4.

Pentru echipa României urmează un test important în etapa a doua, contra Chinei, meci programat joi, de la ora 14:30.