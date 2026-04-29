Echipa României de hochei pe gheață, start perfect la Campionatul Mondial – Divizia I/B

Naționala masculină de hochei pe gheață a României a debutat miercuri cu o victorie categorică la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Divizia I, Grupa B, competiție desfășurată la Shenzhen, în China, ocupând locul secund în clasament la finalul primei zile.
Echipa României de hochei pe gheață, start perfect la Campionatul Mondial - Divizia I/B
sursă foto: FRHG
Petre Apostol
29 apr. 2026, 18:46, Sport

Echipa națională de hochei pe gheață a României a învins fără emoții selecționata Țărilor de Jos, promovată în sezonul trecut în acest eșalon.

Echipa tricoloră, care a retrogradat din Grupa A în sezonul trecut, s-a impus cu scorul de 7-0, într-un meci controlat de la un capăt la altul.

Prima linie de jucători a contribuit decisiv la victorie, marcând cinci dintre cele șapte goluri ale partidei.

Printre cei mai eficienți jucători s-au numărat Tamas Reszegh, autor a două goluri, și Hunor Csaszar, care a încheiat meciul cu un gol și trei pase decisive.

De asemenea, Balazs Peter, Zsombor Molnar și Yevgeni Skachkov au încheiat partida cu câte trei puncte fiecare.

Portarul Attila Adorjan a avut o evoluție perfectă, reușind shut-out-ul după cele 10 intervenții salvatoare.

În celelalte meciuri ale primei zile, Estonia a învins Spania cu 12-2, ocupând prima poziție a ierarhiei, iar Coreea de Sud a trecut de China cu 7-4.

Pentru echipa României urmează un test important în etapa a doua, contra Chinei, meci programat joi, de la ora 14:30.

