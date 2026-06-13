Harry Kane, căpitanul Angliei: Acum putem începe să simțim cu adevărat emoția Cupei Mondiale

Selecționata Angliei a sosit la Kansas City după un cantonament desfășurat în Florida, unde a disputat două meciuri amicale, câștigate împotriva Noii Zeelande și a Costa Ricăi.

Considerată una dintre favoritele la câștigarea trofeului, Anglia va debuta în Grupa L miercuri, împotriva Croației, la Arlington, în statul Texas.

„Modul în care am lucrat, felul în care ne-am antrenat, pregătirea pentru meciuri, maniera în care am jucat și, de asemenea, unitatea grupului, faptul că ne-am reconectat ca echipă au fost excelente. Și momentele de relaxare, recuperarea, totul a fost la cel mai înalt nivel. Simt că intrăm în această etapă a competiției după o pregătire foarte bună”, a declarat Harry Kane, căpitanul englezilor, într-o conferință.

Atacantul lui FC Bayern Munchen a afirmat că sosirea la Kansas City marchează intrarea efectivă în atmosfera Cupei Mondiale.

„Acum putem începe să simțim cu adevărat emoția Cupei Mondiale. Mai sunt câteva zile până la primul meci, dar de aici începe partea serioasă. Acesta va fi căminul nostru pentru următoarele șase săptămâni, sperăm, și abia așteptăm să începem”, a spus fotbalistul în vârstă de 32 de ani.

Kane a lăudat și evoluția echipei din victoria cu 3-0 în fața Costa Ricăi, considerând-o una dintre cele mai solide prestații din perioada de pregătire.

Debut cu Croația

Referindu-se la primul adversar de la turneul final, căpitanul englez a avertizat că meciul cu Croația va fi unul dificil.

„Croația este o echipă puternică. A demonstrat la ultimele două Cupe Mondiale că poate fi una dintre cele mai bune formații ale turneului și trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a afirmat Kane, care a făcut parte din echipa Angliei învinsă de croați în semifinalele Cupei Mondiale din 2018.

Selecționerul Thomas Tuchel, instalat cu obiectivul de a aduce Angliei primul titlu mondial după cel cucerit în 1966, s-a declarat mulțumit de stadiul pregătirii echipei.

„Suntem pregătiți de start. Ne-am aclimatizat, petrecem deja ceva timp în această țară, jucătorii au muncit suficient și s-au obișnuit cu temperaturile ridicate. Suntem într-o poziție bună”, a declarat tehnicianul german.

Din Grupa L mai fac parte reprezentativele Ghana și Panama.