Zverev câștigă la Roland Garros. Neamțul, în lacrimi la primul său titlu de Grand Slam

Flavio Cobolli a forțat disputarea unui set decisiv în finala de la Roland Garros împotriva lui Alexander Zverev. Italianul a câștigat un al patrulea set dramatic împotriva germanului, egalând scorul la 1-6, 6-4, 4-6, 7-6(5).

În ultimul set, germanul s-a impus cu 6-1.

Meciul a durat 4 ore și 19 minute.

Cobolli a jucat prima sa finală de Grand Slam și va urca săptămâna viitoare în Top 10 al clasamentului ATP.

Pentru Zverev, care a fost cap de serie numărul doi, aceasta a fost patra sa finală de Grand Slam.

El a pierdut anterior în fața lui Dominic Thiem în finala US Open din 2020, în fața lui Carlos Alcaraz în finala de la Roland Garros din 2024 și a fost învins de Jannik Sinner în finala Australian Open din 2025.