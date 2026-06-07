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Zverev câștigă la Roland Garros. Neamțul, în lacrimi la primul său titlu de Grand Slam

Numărul 3 mondial Alexander Zverev s-a impus duminică în fața italianului Flavio Cobolli și a obținut astfel primul titlu de Grand Slam din carieră.
Zverev câștigă la Roland Garros. Neamțul, în lacrimi la primul său titlu de Grand Slam
Sursă foto: Hepta
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 21:00, Sport
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Flavio Cobolli a forțat disputarea unui set decisiv în finala de la Roland Garros împotriva lui Alexander Zverev. Italianul a câștigat un al patrulea set dramatic împotriva germanului, egalând scorul la 1-6, 6-4, 4-6, 7-6(5).

În ultimul set, germanul s-a impus cu 6-1.

Meciul a durat 4 ore și 19 minute.

Cobolli a jucat prima sa finală de Grand Slam și va urca săptămâna viitoare în Top 10 al clasamentului ATP.

Pentru Zverev, care a fost cap de serie numărul doi, aceasta a fost patra sa finală de Grand Slam.

El a pierdut anterior în fața lui Dominic Thiem în finala US Open din 2020, în fața lui Carlos Alcaraz în finala de la Roland Garros din 2024 și a fost învins de Jannik Sinner în finala Australian Open din 2025.

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