Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în manșa întâi a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Unicul gol al partidei disputate pe stadionul „Georgi Asparuhov” a fost înscris de căpitanul ehipei Levski Sofia, Kristian Dimitrov, în minutul 8, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Serginho, în urma unui corner.

Universitatea Craiova a echilibrat ulterior jocul, însă a avut dificultăți în a-și crea ocazii importante în prima parte.

După pauză, echipa antrenată de Filipe Coelho a fost mult mai periculoasă și a ratat mai multe șanse importante de egalare.

Anzor Mekvabishvili a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție favorabilă (minutul 46), iar Simon Elisor a irosit o mare ocazie la două minute după aceea.

Portarul gazdelor, Svetoslav Vutsov, a intervenit decisiv la reluarea lui Carlos Mora, din minutul 72. La doar un minut mai târziu, Craiova a mai avut o oportunitate importantă, însă tentativele lui Vladimir Screciu au fost blocate, iar șutul lui Steven Nsimba a trecut peste poartă.

Levski a fost aproape să își dubleze avantajul în repriza secundă, însă Bouras a ratat o situație favorabilă.

În ciuda presiunii exercitate pe final, Universitatea Craiova nu a reușit să restabilească egalitatea și va aborda returul de la Craiova cu un deficit de un gol.

Manșa secundă este programată pe 29 iulie, la Craiova. Câștigătoarea dublei va evolua în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, iar învinsa va continua în turul al treilea preliminar al Europa League.