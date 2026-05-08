Naționala feminină de handbal U18 și-a aflat adversarele din grupa Campionatului Mondial găzduit de România

Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial U18 a avut loc la Basel (Elveția) și a fost efectuată de noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina.
România a avut dreptul, în calitate de țară organizatoare, să își aleagă grupa după tragerea la sorți. Selecționata tricoloră U18 a optat pentru grupa F, din care mai fac parte China, Kazahstan și Uruguay.
În faza preliminară, Campionatul Mondial este structurat în opt grupe, astfel:
Grupa A
Croația, Franța, Egipt, Fiji
Grupa B
Danemarca, Cehia, Coreea de Sud, Mexic
Grupa C
Spania, Germania, Guineea, Uzbekistan
Grupa D
Muntenegru, Argentina, Olanda, TBD
Grupa E
Ungaria, Suedia, Tunisia, Canada
Grupa F
China, România, Kazahstan, Uruguay
Grupa G
Slovacia, Japonia, Brazilia, Angola
Grupa H
Elveția, Serbia, Slovenia, Algeria
Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza principală a turneului.
Turneul va fi găzduit în mai multe orașe din țară: Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu Vâlcea. Fazele finale sunt programate la Pitești Arena.
Dreptul de organizare a fost acordat României de consiliul Federației Internaționale de Handbal în decembrie 2025, în urma votului unanim al membrilor.