Naționala feminină de handbal U18 și-a aflat adversarele din grupa Campionatului Mondial găzduit de România

Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial U18 a avut loc la Basel (Elveția) și a fost efectuată de noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina.

România a avut dreptul, în calitate de țară organizatoare, să își aleagă grupa după tragerea la sorți. Selecționata tricoloră U18 a optat pentru grupa F, din care mai fac parte China, Kazahstan și Uruguay.

În faza preliminară, Campionatul Mondial este structurat în opt grupe, astfel:

Grupa A

Croația, Franța, Egipt, Fiji

Grupa B

Danemarca, Cehia, Coreea de Sud, Mexic

Grupa C

Spania, Germania, Guineea, Uzbekistan

Grupa D

Muntenegru, Argentina, Olanda, TBD

Grupa E

Ungaria, Suedia, Tunisia, Canada

Grupa F

China, România, Kazahstan, Uruguay

Grupa G

Slovacia, Japonia, Brazilia, Angola

Grupa H

Elveția, Serbia, Slovenia, Algeria

Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza principală a turneului.

Turneul va fi găzduit în mai multe orașe din țară: Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu Vâlcea. Fazele finale sunt programate la Pitești Arena.

Dreptul de organizare a fost acordat României de consiliul Federației Internaționale de Handbal în decembrie 2025, în urma votului unanim al membrilor.