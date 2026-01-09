Prima pagină » Sport » Campionatul Mondial de handbal feminin U18, al treilea eveniment major organizat de România în 2026

Campionatul Mondial de handbal feminin U18 va fi organizat de România, anunță vineri Federația Internațională de Hanadbal. Acesta devine astfel al treilea turneu final major găzduit de România în 2026, alături de Campionatul European U20 și Campionatul European de Senioare.
sursă foto: IHF
09 ian. 2026

Decizia ca România să organizeze Campionatul Mondial de handbal feminin U18 a fost luată de Federația Internațională de Handbal (IHF) în cadrul ședinței Consiliului IHF din 19 decembrie 2025, în urma evaluării candidaturii și a conceptului de organizare prezentat de România.

Aceasta este a 11-a ediție a Campionatului Mondial U18 Feminin și va reuni 32 de echipe naționale, împărțite în opt grupe de câte patru echipe, primele două clasate din fiecare grupă calificându-se în faza principală.

Turneul va fi găzduit în orașele Mioveni, Pitești, Craiova și Râmnicu Vâlcea, iar faza finală se va desfășura la Pitești. Competiția se va desfășura în perioada 29 iulie și 9 august.

Organizarea acestei ediții reprezintă un moment important pentru handbalul românesc, marcând a doua oară când România găzduiește un Campionat Mondial pentru o categorie de vârstă mai mică. Primul a fost Campionatul Mondial Feminin U20 din 1977. România fusese, de asemenea, aleasă să găzduiască Campionatul Mondial Feminin U20 din 2020, însă competiția a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19.

„Acordarea Campionatului Mondial IHF Feminin de Tineret U18 reprezintă o recunoaștere a capacității României de a organiza competiții de cel mai înalt nivel și a muncii susținute depuse de Federația Română de Handbal în ultimii ani. Este un succes instituțional important, care ne responsabilizează și ne motivează să livrăm o competiție organizată la cele mai înalte standarde”, a declarat Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, într-un comunicat al forului național.

Campionatul Mondial U18 Feminin 2026 se alătură altor două turnee finale majore găzduite de România în acest an:

– Campionatul European de Tineret U20 (8–19 iulie 2026) – Cluj-Napoca și Turda

– Campionatul European de Senioare (3–20 decembrie 2026) – România, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, cu meciuri la Oradea și Cluj-Napoca

În perioada următoare, reprezentanții IHF vor colabora cu Federația Română de Handbal pentru formalizarea contractului de organizare și coordonarea etapelor operaționale necesare pentru pregătirea competiției, se mai arată în comunicatul federației române.

