Thibaut Courtois, portarul Real Madrid, despre cazul Vinicius–Prestianni: UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar

„Suntem într-un moment important pentru fotbal, pentru a pune capăt acestor lucruri. În vestiar știm ce ne-a spus Vinicius. UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar”, a spus internaționalul belgian Thibaut Courtois, marți, într-o conferință de presă premergătoare partidei retur cu Benfica.

UEFA l-a suspendat provizoriu pentru un meci pe Gianluca Prestianni, după ce acesta ar fi adresat o insultă rasistă lui Vinícius Júnior în turul de la Lisabona, câștigat de madrileni cu 1-0. Jucătorul argentinian a negat acuzațiile, susținând că brazilianul a înțeles greșit, în timp ce din tabăra Realului s-a afirmat că ar fi fost vorba despre o insultă cu tentă homofobă.

Internaționalul belgian a fost categoric în privința gravității situației. „Atât rasismul, cât și homofobia sunt inacceptabile. Sunt insulte la fel de grave”, a spus Courtois.

Courtois a făcut referire și la imaginile din tribunele stadionului din Lisabona, unde unii suporteri au fost surprinși făcând gesturi rasiste.

„Este deplorabil să vezi așa ceva pe un stadion. Poți să placi sau nu un jucător, dar astfel de gesturi sunt lamentabile. Dacă se confirmă, cei responsabili ar trebui identificați și sancționați”, a spus portarul.

Portarul belgian a precizat că echipa este „sută la sută alături de Vinicius” și a respins ideea că eventuale gesturi de celebrare ale unui gol ar putea justifica un comportament rasist.

„Nu poți justifica un presupus act de rasism ca urmare a unui gest de celebrare al unui gol”, a spus Courtois.

Álvaro Arbeloa: „UEFA are ocazia să nu lase totul la nivel de slogan”

De asemenea, și antrenorul echipei, Álvaro Arbeloa, a transmis, la rândul său, un mesaj ferm în cazul Vinicius.

„Suntem în fața unei mari oportunități în lupta împotriva rasismului. UEFA are ocazia să nu lase totul la nivel de slogan. Sper să profite de această oportunitate”, a declarat tehnicianul.

Arbeloa a subliniat că nimic nu poate justifica un act de rasism. „Vinicius a marcat un gol foarte frumos. Nimic din ceea ce poate face un jucător pe teren nu justifică un act de rasism”, a mai spus el.

În plan sportiv, antrenorul madrilenilor a precizat că își dorește o evoluție similară celei din tur.

„Vreau să văd un Real Madrid foarte asemănător cu cel din Lisabona. Va fi o mare seară de Liga Campionilor pe Bernabéu. Știm cât de specială este o seară de Champions pe Bernabéu. Se spune că este o finală și chiar așa va fi”, a conchis Arbeloa.