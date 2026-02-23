Prima pagină » Sport » Gianluca Prestianni, de la Benfica, suspendat de UEFA pentru returul cu Real Madrid din Liga Campionilor, după incidentul cu Vinícius Jr. din manșa tur

Gianluca Prestianni, de la Benfica, suspendat de UEFA pentru returul cu Real Madrid din Liga Campionilor, după incidentul cu Vinícius Jr. din manșa tur

UEFA a anunțat luni suspendarea provizorie a jucătorului de la Benfica, Gianluca Prestianni, pentru manșa retur a duelului cu Real Madrid din play-off-ul din Liga Campionilor, după incidentul din tur în care Vinícius Júnior l-a acuzat pe jucătorul argentinian de comportament discriminatoriu.
Gianluca Prestianni, de la Benfica, suspendat de UEFA pentru returul cu Real Madrid din Liga Campionilor, după incidentul cu Vinícius Jr. din manșa tur
Foto: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
23 feb. 2026, 16:58, Sport

Potrivit comunicatului, Comitetul de Control, Etică și Disciplină al UEFA a decis „suspendarea provizorie a domnului Gianluca Prestianni pentru următorul meci din competițiile intercluburi UEFA pentru care ar fi fost eligibil”, pentru o presupusă încălcare a articolului 14 din Regulamentul Disciplinar, referitor la comportamentul discriminatoriu.

Decizia a fost comunicată de forul european după desemnarea unui inspector de etică și disciplină pentru a investiga incidentul petrecut în timpul meciului de pe „Da Luz”.

Articolul 14 prevede că orice persoană supusă regulamentelor UEFA care aduce atingere demnității umane a unei persoane sau a unui grup, pe criterii precum culoarea pielii, rasa, religia sau originea etnică, riscă o suspendare de minimum 10 meciuri sau o sancțiune echivalentă.

Astfel, Prestianni nu va putea evolua în manșa retur programată pe Santiago Bernabéu. Măsura este una preventivă și nu reprezintă o sancțiune definitivă, însă indică faptul că UEFA consideră acuzațiile suficient de serioase pentru a impune o suspendare temporară până la finalizarea anchetei.

Real Madrid și Benfica au transmis probele solicitate de UEFA pentru clarificarea situației. Jucătorul ar fi negat în fața colegilor că ar fi folosit un termen rasist la adresa lui Vinícius, însă forul european a apreciat că există indicii rezonabile pentru continuarea procedurii disciplinare.

Partida retur este programată miercuri, de la ora 22:00.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor