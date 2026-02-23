Gianluca Prestianni, de la Benfica, suspendat de UEFA pentru returul cu Real Madrid din Liga Campionilor, după incidentul cu Vinícius Jr. din manșa tur

Potrivit comunicatului, Comitetul de Control, Etică și Disciplină al UEFA a decis „suspendarea provizorie a domnului Gianluca Prestianni pentru următorul meci din competițiile intercluburi UEFA pentru care ar fi fost eligibil”, pentru o presupusă încălcare a articolului 14 din Regulamentul Disciplinar, referitor la comportamentul discriminatoriu.

Decizia a fost comunicată de forul european după desemnarea unui inspector de etică și disciplină pentru a investiga incidentul petrecut în timpul meciului de pe „Da Luz”.

Articolul 14 prevede că orice persoană supusă regulamentelor UEFA care aduce atingere demnității umane a unei persoane sau a unui grup, pe criterii precum culoarea pielii, rasa, religia sau originea etnică, riscă o suspendare de minimum 10 meciuri sau o sancțiune echivalentă.

Astfel, Prestianni nu va putea evolua în manșa retur programată pe Santiago Bernabéu. Măsura este una preventivă și nu reprezintă o sancțiune definitivă, însă indică faptul că UEFA consideră acuzațiile suficient de serioase pentru a impune o suspendare temporară până la finalizarea anchetei.

Real Madrid și Benfica au transmis probele solicitate de UEFA pentru clarificarea situației. Jucătorul ar fi negat în fața colegilor că ar fi folosit un termen rasist la adresa lui Vinícius, însă forul european a apreciat că există indicii rezonabile pentru continuarea procedurii disciplinare.

Partida retur este programată miercuri, de la ora 22:00.