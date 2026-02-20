Prima pagină » Sport » Kompany îl critică pe Mourinho în cazul Vinicius – Prestianni: Ceva ce nu trebuie să acceptăm

Kompany îl critică pe Mourinho în cazul Vinicius – Prestianni: Ceva ce nu trebuie să acceptăm

Antrenorul lui Bayern München, Vincent Kompany, a reacționat dur, vineri, la declarațiile făcute de José Mourinho după meciul tur din play-off-ul Ligii Campionilor dintre Benfica și Real Madrid.
Petre Apostol
20 feb. 2026, 15:14, Sport

Kompany a criticat modul în care fostul antrenor al Realului a adus în discuție numele legendarului Eusebio pentru a justifica comportamentul jucătorului său, Gianluca Prestianni, în presupusa acuzație de rasism la adresa lui Vinicius Junior.

„José Mourinho a atacat caracterul lui Vinicius menționând felul în care sărbătorește golurile, încercând să discrediteze ce făcea în acel moment. Este o greșeală uriașă de leadership. Și este ceva ce nu trebuie să acceptăm. Pe deasupra, a adus numele lui Eusebio ca argument, spunând că Benfica nu poate fi rasistă pentru că cel mai bun jucător din istoria clubului era de culoare. Este o abordare greșită. Știi prin ce au trecut jucătorii de culoare în anii ’60? Nu poți folosi asta pentru a minimaliza o situație sensibilă de azi”, a spus Kompany, într-o conferință de presă premergătoare partidei de sâmbătă din Bundesliga, cu Frankfurt.

Tehnicianul campioanei Germaniei a vorbit și despre reacția avută de Vinicius

„Este un subiect dificil. Trebuie să separăm ce s-a întâmplat pe teren, reacția fanilor și ce s-a întâmplat după meci. Reacția lui Vinicius nu poate fi simulată. A fost emoțional, dar corect în modul în care a acționat. Nu avea niciun beneficiu să meargă la arbitru și să-și asume totul”, a spus Kompany.

„Înțeleg că Mourinho luptă pentru echipa sa și că este un om respectat de jucătorii săi. Nu judec caracterul său. Dar ceea ce a făcut în acest context a fost greșit. Sper ca pe viitor să nu se mai repete și să putem merge mai departe”, a completat antrenorul lui Bayern.

Kompany a mai remarcat și reacția colegului lui Vinicius de la Real Madrid, Kylian Mbappe, subliniind gravitatea incidentului și necesitatea de a trata problema rasismului în fotbal cu serioziatate.

„De obicei foarte diplomat, Mbappé este foarte clar în privința a ceea ce a auzit și a văzut. Este și mai clar când vorbește după meci. Iar apoi este un jucător (n.r. – Prestianni) care își ascunde fața în tricou când vorbește”, a încheiat tehnicianul.

