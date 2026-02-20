Prima pagină » Sport » UTA Arad anunță despărțirea de Valentin Costache, transferat la campioana Armeniei, FC Noah

UTA Arad anunță despărțirea de Valentin Costache, transferat la campioana Armeniei, FC Noah

Clubul UTA Arad a anunțat vineri că s-a despărțit de Valentin Costache, care urmează să se alăture campioanei din Armenia, FC Noah Erevan.
UTA Arad anunță despărțirea de Valentin Costache, transferat la campioana Armeniei, FC Noah
Foto: SEBASTIAN TATARU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 feb. 2026, 13:30, Sport

„FC Noah a activat clauza de reziliere prevăzută în contract, iar în urma acestei acțiuni jucătorul părăsește echipa noastră”, se arată în comunicatul remis vineri de clubul UTA Arad.

Ajuns la UTA în 2024, Valentin Costache a fost un om important în compartimentul ofensiv al echipei.

În perioada petrecută la Arad, acesta a bifat 72 de meciuri în toate competițiile.

Mijlocașul lateral a marcat pentru UTA 17 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Costache a marcat inclusiv în meciul câștigat duminică de UTA cu FC Botoșani. UTA s-a impus cu scorul de 2-1, în etapa a 27-a din Superliga de fotbal.

Costache are o cotă de piață în valoare de un milion de euro, potrivit platformei de specialitate transfermarkt.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Zodia din horoscopul chinezesc „lovită” de provocări în 2026. Va avea parte de cele mai mari dezamăgiri în Anul Calului de Foc
CSID
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor