UTA Arad anunță despărțirea de Valentin Costache, transferat la campioana Armeniei, FC Noah

„FC Noah a activat clauza de reziliere prevăzută în contract, iar în urma acestei acțiuni jucătorul părăsește echipa noastră”, se arată în comunicatul remis vineri de clubul UTA Arad.

Ajuns la UTA în 2024, Valentin Costache a fost un om important în compartimentul ofensiv al echipei.

În perioada petrecută la Arad, acesta a bifat 72 de meciuri în toate competițiile.

Mijlocașul lateral a marcat pentru UTA 17 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Costache a marcat inclusiv în meciul câștigat duminică de UTA cu FC Botoșani. UTA s-a impus cu scorul de 2-1, în etapa a 27-a din Superliga de fotbal.

Costache are o cotă de piață în valoare de un milion de euro, potrivit platformei de specialitate transfermarkt.