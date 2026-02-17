FC Argeș cere publicarea înregistrărilor discuțiilor dintre arbitri după meciurile cu Petrolul și UTA

„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, se arată în comunicatul clubului piteștean remis marți.

Decizia vine după golul anulat controversat de arbitrul Radu Petrescu în minutul 86 al partidei Petrolul – FC Argeș. Atunci, centralul a fluierat înainte ca mingea trimisă de Sierra să intre în poartă, deși nu a fost comisă nicio infracțiune. Petrolul a câștigat partida respectivă cu scorul de 2-1.

Oficialii piteșteni susțin că faza a influențat rezultatul, dar și șansele echipei de a accede în play-off.

„Informațiile vehiculate indică faptul că arbitrul VAR (…) i-ar fi comunicat centralului că nu a existat fault la faza premergătoare, deși regulamentul nu îi permite arbitrului VAR să intervină într-o fază de acest gen”, precizează clubul din Argeș despre motivarea deciziei în privința meciului cu Petrolul.

Clubul mai precizează că solicită publicarea și a înregistrărilor audio din meciul cu UTA, pierdut cu 0-1, unde reclamă „un penalty clar refuzat”.

„Există informații credibile (…) conform cărora arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat (…) luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video”, motivează clubul solicitarea făcută către CCA.

FC Argeș ocupă locul 6, în acest moment, în clasamentul Superligii, ultimul care asigură prezența în play-off.