Prima pagină » Sport » FC Argeș cere publicarea înregistrărilor discuțiilor dintre arbitri după meciurile cu Petrolul și UTA

FC Argeș cere publicarea înregistrărilor discuțiilor dintre arbitri după meciurile cu Petrolul și UTA

Clubul FC Argeș anunță că a depus marți o solicitare către Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), cerând publicarea urgentă a înregistrărilor audio dintre arbitri și camera VAR pentru meciurile cu Petrolul Ploiești și UTA Arad, unde consideră că echipa a fost defavorizată de deciziile oficialilor.
FC Argeș cere publicarea înregistrărilor discuțiilor dintre arbitri după meciurile cu Petrolul și UTA
Foto: GEORGE FLUSTER/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 feb. 2026, 11:06, Sport

„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, se arată în comunicatul clubului piteștean remis marți.

Decizia vine după golul anulat controversat de arbitrul Radu Petrescu în minutul 86 al partidei Petrolul – FC Argeș. Atunci, centralul a fluierat înainte ca mingea trimisă de Sierra să intre în poartă, deși nu a fost comisă nicio infracțiune. Petrolul a câștigat partida respectivă cu scorul de 2-1.

Oficialii piteșteni susțin că faza a influențat rezultatul, dar și șansele echipei de a accede în play-off.

„Informațiile vehiculate indică faptul că arbitrul VAR (…) i-ar fi comunicat centralului că nu a existat fault la faza premergătoare, deși regulamentul nu îi permite arbitrului VAR să intervină într-o fază de acest gen”, precizează clubul din Argeș despre motivarea deciziei în privința meciului cu Petrolul.

Clubul mai precizează că solicită publicarea și a înregistrărilor audio din meciul cu UTA, pierdut cu 0-1, unde reclamă „un penalty clar refuzat”.

„Există informații credibile (…) conform cărora arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat (…) luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video”, motivează clubul solicitarea făcută către CCA.

FC Argeș ocupă locul 6, în acest moment, în clasamentul Superligii, ultimul care asigură prezența în play-off.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Care este singura maioneză sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Este preferata românilor!
CSID
Alertă meteo de ultimă oră! Cod portocaliu de ninsori şi viscol în 12 judeţe, inclusiv București
Promotor