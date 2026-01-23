Metaloglobus-FC Argeș și Hermannstadt-Dinamo, meciurile care deschid vineri etapa a 23-a a Superligii

FC Hermannstadt-Dinamo are loc de la ora 20.00. În 25 august 2025, FC Hermannstadt – Farul 1-0, s-a înregistrat singura victorie reușită de sibieni în campionatul curent pe teren propriu, în rest au patru remize și șase partide pierdute.

Bucureștenii au câștigat patru dintre cele 11 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

În avancronica partidei, LPF notează că cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, de trei ori au câștigat ardelenii, de nouă ori s-au impus dinamoviștii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Dorinel Munteanu a activat ca fotbalist în tricoul bucureştenilor timp de două sezoane (1991-1992 / 1992-1993, 67 meciuri / 27 goluri), fiind un jucător de bază în ediţia 1991-1992, când Dinamo a câştigat titlul fără înfrângere. De asemenea, i-a antrenat pe dinamoviști, pentru o scurtă periodă, în sezonul 2012-2013.

FC Metaloglobus București-FC Argeș se joacă de la ora 17.00.

Două victorii, trei remize și șase înfrângeri este palmaresul înregistrat de bucureșteni în campionat pe teren propriu.

Piteștenii s-au impus în cinci dintre cele 11 deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 31 august 2025, când argeșenii au câștigat la Mioveni cu 2-1.