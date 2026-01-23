Prima pagină » Sport » Metaloglobus-FC Argeș și Hermannstadt-Dinamo, meciurile care deschid vineri etapa a 23-a a Superligii

Metaloglobus-FC Argeș și Hermannstadt-Dinamo, meciurile care deschid vineri etapa a 23-a a Superligii

Metaloglobus-FC Argeș și Hermannstadt-Dinamo sunt meciurile programate vineri în Superligă, în deschiderea etapei a 23-a.
Metaloglobus-FC Argeș și Hermannstadt-Dinamo, meciurile care deschid vineri etapa a 23-a a Superligii
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 09:09, Sport

FC Hermannstadt-Dinamo are loc de la ora 20.00. În 25 august 2025, FC Hermannstadt – Farul 1-0, s-a înregistrat singura victorie reușită de sibieni în campionatul curent pe teren propriu, în rest au patru remize și șase partide pierdute.

Bucureștenii au câștigat patru dintre cele 11 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

În avancronica partidei, LPF notează că cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, de trei ori au câștigat ardelenii, de nouă ori s-au impus dinamoviștii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Dorinel Munteanu a activat ca fotbalist în tricoul bucureştenilor timp de două sezoane (1991-1992 / 1992-1993, 67 meciuri / 27 goluri), fiind un jucător de bază în ediţia 1991-1992, când Dinamo a câştigat titlul fără înfrângere. De asemenea, i-a antrenat pe dinamoviști, pentru o scurtă periodă, în sezonul 2012-2013.

FC Metaloglobus București-FC Argeș se joacă de la ora 17.00.

Două victorii, trei remize și șase înfrângeri este palmaresul înregistrat de bucureșteni în campionat pe teren propriu.

Piteștenii s-au impus în cinci dintre cele 11 deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 31 august 2025, când argeșenii au câștigat la Mioveni cu 2-1.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Ciorba preferată a președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru l-a dat de gol
CSID
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor