Dinamo-Metalul Buzău, joi, în ultimul sfert de finală al Cupei României

Dinamo și Metalul Buzău luptă joi, de la ora 20.30 pentru a prinde ultimul loc în semifinalele Cupei României la fotbal. U Cluj, FC Argeș și Universitatea Craiova s-au calificat.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 07:38, Sport

Dinamo și Metalul Buzău s-au mai luptat în urmă cu doi ani în faza grupelor Cupei României.

Metalul a scos un 0-0 de prestigiu pe teren propriu, calificându-se atunci de pe locul 1 în grupă în sferturile de finală, în vreme ce „câinii” părăseau competiția în acea fază, scrie FRF.

Partida din sferturile Cupei României este programată joi de la ora 20.30.

Câștigătoarea va juca în semifinale contra Universității Craiova, care a trecut miercuri seara de CFR Cluj, în prelungiri.

Oltenii s-au impus cu 3-1. Golurile au fost marcate de Mora (68), Al. Crețu (106), Baiaram (117), respectiv de Cordea (90).

Tot miercuri, FC Argeș a învins, tot în prelungiri, Gloria Bistrița cu 3-2. Golurile au fost marcate de Brobbey (17 și 90+5) Moldoveanu (111), respectiv de Al. Mogoș (74), Lehaire (77).

FC Argeș va juca în semifinală cu U Cluj, care s-a calificat marți, după 2-1 cu FC Hermannstadt. Golurile au fost înscrie de O. Mendy (73), Macalou (81), respectiv de Simba (52).

