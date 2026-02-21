Prima pagină » Sport » Derbi în Capitală. Rapid-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30

Este derbi sâmbătă în Capitală. Rapid și Dinamo, echipele aflate pe locurile 2 și 3 în clasamentul Superligii, se întâlnesc în etapa a 28-a de la ora 20.30.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 08:23, Sport

Șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în ediția curentă pe teren propriu, în timp de Dinamo a câștigat șase dintre cele 13 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

Sunt echipele cu cele mai multe goluri marcate în urma unor cornere, câte șase fiecare.

Dinamo este formația cu cea mai bună posesie din primele 27 de runde – 59,6 % (Rapid – 54 %)

Conform sursei citate, Rapid este gruparea din SuperLigă cu cele mai multe reușite în primele 30 de minute – 15, în timp ce oaspeții sunt pe prima poziție la număr de goluri izbutite după minutul 75 – 12.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 120 de ori, de 42 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale luate pentru această partidă.

CFR Cluj-Petrolul

Tot sâmbătă, dar de la ora 18.00, se joacă meciul CFR Cluj – Petrolul Ploiești.

Ardelenii au o remiză și opt victorii la rând în ultimele nouă runde, rezultate în urma cărora au încheiat etapa a 27-a pe loc de play-off, în timp ce în 4 octombrie 2025, FC Argeș – Petrolul 0-1, a fost singurul succes reușit de prahoveni în precedentele 11 deplasări din SuperLigă, în rest au șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 13 ori s-au impus clujenii, de opt ori au câștigat prahovenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

