O femeie de 31 de ani din Capitală a murit, după ce a căzut în gol 9 etaje

O femeie din Sectorul 5 al Capitalei a murit, după ce a căzut de la mare înălțime. Femeia, care se afla pe pervazul unei terase de la etajul 10 al unui bloc, a căzut în gol, ajungând pe o terasă de la etajul 1.
Sursă foto: Dragoș Savu / Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
19 feb. 2026, 20:29, Social

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:50. O persoană a anunțat autoritățile, când femeia era încă pe pervazul terasei sale.

La fața locului au intervenit de îndată polițiști din cadrul subunității, echipaje ale ISU-BIF, precum și un echipaj de prim-ajutor.

„În urma primelor verificări, s-a constatat că femeia manifesta un comportament agitat și necooperant. Totodată, pentru gestionarea situației au fost solicitați și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Facem precizarea că femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1”, transmite Poliția Capitalei.

După ce femeia a căzut, medicii prezenți la fața locului i-au acordat îngrijiri, în ciuda eforturilor depuse, femeia de 31 de ani a murit, medicii declarând decesul acesteia.

Perimetrul a fost asigurat și delimitat, iar cercetările au fost preluate de către Serviciul Omoruri.

Mai departe, procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, urmează să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările decesului femeii.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.

