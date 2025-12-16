Bărbat de 42 de ani, mort după ce a căzut de pe o macara în Sectorul 1 al Capitalei

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a murit marți, după ce a căzut de pe o macara, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a fost semnalat autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea a fost primită în cursul zilei de 16 decembrie 2025, iar polițiștii Secției 4 s-au deplasat de urgență la fața locului. Ajunși în zonă, aceștia au constatat că informațiile se confirmă, fiind vorba despre un bărbat găsit inconștient, care ar fi căzut de la înălțime, de pe o macara.

Procurorii vor stabili împrejurările exacte ale incidentului

La fața locului au intervenit și echipaje medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, medicii au declarat decesul victimei.

Trupul neînsuflețit al bărbatului urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, anchetatorii urmând să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul și dacă este vorba despre un accident de muncă sau despre alte cauze.

Cercetările sunt în curs.