Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces

Consumul excesiv de băuturi energizante poate duce la accident vascular cerebral, este avertismentul lansat de medici.

Mesajul vine după ce un bărbat sănătos a suferit un accident vascular cerebral și leziuni permanente după ce a consumat numeroase băuturi energizante, scrie The Independent.

Se consideră că băuturile energizante, bogate în cofeină și alte ingrediente, cresc tensiunea arterială, fiind unul din factorii care stau la baza accidentului vascular cerebral.

Medicii de la Nottingham University Hospitals NHS Trust au prezentat recent cazul unui bărbat sănătos, în jurul vârstei de 50 de ani, care acuza o slăbiciune bruscă pe partea stângă, însoțită de instabilitate și dificultăți de înghițire și vorbire. O scanare RMN confirma că suferise un AVC.

Motivul pentru care bărbatul avea tensiunea arterială mare

La internarea în spital, tensiunea arterială a bărbatului era foarte mare, la 254/150 mmHg. Tensiunea arterială normală trebuie să se situeze între 90/60 mmHg și 120/80 mmHg.

Bărbatul a primit medicamente pentru scăderea tensiunii, acestea funcționând temporar. Odată externat, tensiunea a crescut din nou.

În timpul unei consultații, medicii au descoperit că acesta consuma în medie opt doze de băuturi energizante pe zi. Fiecare doză conținea 160 mg de cofeină la 473 ml. Aceasta însemna un consum zilnic de 1200-1300 mg de cofeină, în condițiile în care doza zilnică maximă recomandată este de 400 mg.

După ce a încetat să consume băuturi energizante, tensiunea arterială i-a revenit în limitele normale.

„Așa cum ilustrează cazul nostru și discuția, este posibil ca atât consumul acut, cât și cel cronic de băuturi energizante să crească riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral”, au concluzionat medicii.