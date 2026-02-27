Prima pagină » Social » Ironia care a salvat o viață: predase tehnica cu o oră înainte să o folosească pe bune

Ironia care a salvat o viață: predase tehnica cu o oră înainte să o folosească pe bune

Maria Petrișor, voluntară ISU Maramureș, a resuscitat un bărbat inconștient pe stradă. Tocmai se întorsese de la un curs de prim ajutor când a trebuit să aplice tehnica pentru prima dată pe o persoană reală.
Andreea Tobias
27 feb. 2026, 20:39, Social

Maria Petrișor tocmai se întorsese de la o activitate de informare preventivă organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Câteva minute mai târziu, teoria pe care o predase altora a devenit o realitate chiar în fața blocului ei.

Alertată de strigătele vecinilor, tânăra de 20 de ani a găsit un bărbat inconștient, cianotic și fără semne vitale, întins pe asfalt.

Trei ani de pregătire, un moment decisiv

Maria nu era un trecător oarecare. Este voluntară în programul „Salvator din pasiune” de trei ani, la ISU Maramureș. De peste doi ani activează și ca voluntară la Spitalul Județean din Baia Mare.

Fără să ezite, a preluat legătura cu dispeceratul 112. De cealaltă parte a firului, operatorul a realizat imediat că vorbește cu o persoană instruită.

Sub îndrumarea dispecerului, Maria a început manevrele de resuscitare. „Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană”, a mărturisit ea.

Inima bărbatului a început să bată din nou

Maria nu s-a retras când au sosit echipajele SMURD. A rămas alături de medici, sprijinind intervenția până când inima bărbatului a pornit din nou.

Victima a fost dusă la spital în stare stabilă. Intervenția promptă a Mariei a asigurat oxigenarea organelor vitale în minutele critice de dinaintea sosirii ambulanței.

Specialiștii în urgențe medicale subliniază că șansele de supraviețuire scad dramatic cu fiecare minut în care resuscitarea nu este începută. Un martor instruit poate face diferența dintre viață și moarte înainte ca ambulanța să ajungă.

Cazul Mariei Petrișor confirmă această realitate. La 20 de ani, tânăra din Baia Mare demonstrează că voluntariatul și pregătirea în prim ajutor pot salva vieți în cele mai neașteptate momente, potrivit ISU Maramureș.

