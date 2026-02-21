Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Echipaje ale ISU București-Ilfov intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă.

Potrivit DSU, generatorul se află în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv și se intervine pentru pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.

Incendiul a fost localizat, intervenția fiind în desfășurare.