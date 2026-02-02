Brașov: Incendiu la un container cu materiale sanitare din curtea Spitalului Militar

Un incendiu a izbucnit, luni dimineață, la un container în care erau depozitate materiale sanitare, amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul Brașov.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, la fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiul este localizat și nu există pericol de extindere la alte spații sau clădiri aflate în apropiere, mai anunță ISU Brașov.

În urma incidentului, nu s-a impus evacuarea pacienților din corpurile de clădire ale spitalului și nu s-au înregistrat victime.