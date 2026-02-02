CNAIR: Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale, fără drumuri închise

Potrivit companiei, în contextul condițiilor meteorologice din ultima perioadă, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele afectate de ninsori și să permită accesul utilajelor de deszăpezire, acolo unde este necesar.

Drumarii acționează permanent pe rețeaua rutieră aflată în administrarea CNAIR, însă în unele zone ninge abundent, iar zăpada se depune imediat după trecerea utilajelor. Reprezentanții companiei precizează că, pe durata ninsorilor, nu este posibilă menținerea drumurilor „la negru”, indiferent de numărul de utilaje mobilizate.

În ultimele 12 ore, CNAIR a intervenit prin direcțiile regionale din subordine cu 1.073 de autoutilaje, fiind împrăștiate 5.330 de tone de material antiderapant și 11,3 tone de sare.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei, să evite manevrele bruște și să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.

CNAIR menționează că toate direcțiile regionale sunt mobilizate și intervin ori de câte ori este necesar pentru menținerea carosabilului practicabil.

Informații suplimentare privind starea drumurilor naționale pot fi obținute de la Dispeceratul CNAIR, la numărul 021/9360, sau pe platforma dispecerat.andnet.ro.