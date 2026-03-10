Lucrările pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești se apropie de 90%

La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează în prezent instalațiile electrice și mecanice, iar la 10 dintre cele 12 poduri au fost deja montate parapetele, a anunțat, marți, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Constructorul austriac PORR este mobilizat pe cei 9,86 kilometri ai șantierului cu aproximativ 300 de muncitori și peste 100 de utilaje.

În acest ritm, circulația ar putea fi deschisă în cursul acestui an, cu aproximativ șase luni mai devreme față de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Astfel, se va putea circula pe aproape 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu – Pitești.

În paralel, continuă lucrările pe secțiunile montane dintre Cornetu și Boița, care au o lungime totală de peste 68 de kilometr. Termenul de finalizare este până în anul 2029.