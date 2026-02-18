Ministrul Transporturilor, în contextul ninsorilor abundente: Toate instituțiile implicate sunt mobilizate și intervin constant

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, participă miercuri la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente în această perioadă.

Potrivit ministrului, deși episoadele de ninsoare sunt specifice sezonului rece, cantitățile semnificative de precipitații căzute într-un interval scurt de timp au generat dificultăți temporare în trafic, fiind înregistrate drumuri închise sau parțial restricționate. În acest sens, Ciprian Șerban anunță că toate instituțiile sunt mobilizate și intervin constant.

„Este firesc să avem episoade de ninsoare în sezonul rece, însă cantitățile căzute într-un timp scurt au generat dificultăți temporare în trafic, cu drumuri închise sau parțial restricționate. Toate instituțiile implicate sunt mobilizate și intervin constant pentru gestionarea situațiilor apărute. Sunt la curent cu fiecare problemă semnalată și se acționează punctual pentru soluționare”, a afirmat ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că prioritatea rămâne siguranța cetățenilor și menținerea funcționării serviciilor esențiale. Totodată, autoritățile monitorizează permanent evoluția condițiilor meteorologice și adaptează măsurile operative în funcție de situația din teren.