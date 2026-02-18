Prima pagină » Justiţie » Nicușor Dan, primul mesaj după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților

Nicușor Dan, primul mesaj după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia Curții Constituționale și spune că reforma pensiilor magistraților este un gest corect și echitabil.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
18 feb. 2026, 13:33, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a postat miercuri un mesaj pe pagina sa de X, în care a salutat decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.”, a declarat președintele Nicușor Dan.

În aceeași postare, președintele a ținut să asigure magistrații că rolul lor este apreciat și respectat în societatea românească.

„Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.”, a transmis Nicușor Dan.

Judecătorii CCR au luat miercuri decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

Sesizarea CJUE pe pensiile speciale a fost respinsă cu un vot de 5 la 4. Judecătorii Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga au votat împotrivă. Sesizarea ÎCCJ pe fondul legii a fost respinsă cu un vot de 7 la 2.

Mesajul premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a apreciat și el, miercuri, decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, potrivit unui comunicat al Guvernului, și anunță că vor fi inițiate demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR.

Conform unui anunț venit de la Palatul Victoria „prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților.” Decizia „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”, mai scrie în anunț.

