Raluca Turcan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și cere reformarea Curții

Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, Turcan a precizat că verdictul favorabil era previzibil. Ea a amintit că restructurarea pensiilor speciale a fost un angajament ferm, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind o condiție obligatorie pentru primirea fondurilor de la Uniunea Europeană.

Raluca Turcan a descris noua lege ca fiind un pas necesar spre echitate socială. „Legea privind pensiile magistraților este constituțională. Știam asta de la bun început”, a afirmat aceasta, felicitându-l pe Ilie Bolojan pentru perseverența de a implementa o reformă care corectează anomaliile din sistemul românesc.

Potrivit fostului ministru, în majoritatea statelor membre UE, precum Franța, Germania, Italia sau Spania, magistrații se pensionează la vârste cuprinse între 65 și 67 de ani. Turcan a subliniat că, până de curând, România avea unul dintre cele mai permisive sisteme de pensionare din Europa, situație ce trebuia remediată pentru a asigura sustenabilitatea bugetară.

Critici privind funcționarea Curții Constituționale

Deși a salutat decizia finală, Turcan a taxat blocajele repetate de la nivelul CCR, despre care afirmă că au afectat imaginea instituției. Ea a ridicat semne de întrebare asupra necesității acestor întârzieri care au generat tensiuni în spațiul public și au pus la îndoială credibilitatea Curții.

În acest context, ea a readus în atenție necesitatea unui proiect de modernizare a CCR. Propunerea vizează creșterea transparenței și reducerea influenței politice în procesul de selecție a judecătorilor constituționali. „Cine blochează funcționarea unei instituții atât de importante trebuie să răspundă”, a concluzionat Raluca Turcan.