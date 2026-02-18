Sigfried Mureșan salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „O victorie importantă a dreptății după multe luni de muncă a Guvernului”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a afirmat miercuri, într-o postare pe Facebook, că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților reprezintă „o victorie importantă a dreptății după multe luni de muncă a Guvernului”.

„O victorie importantă a dreptății după multe luni de muncă a Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan: dispar pensiile speciale ale magistraților. Curtea Constituțională tocmai a decis că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională”, a scris Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul a subliniat că decizia CCR de miercuri este, „în primul rând, o victorie morală a prim-ministrului Ilie Bolojan. Reducerea risipei și reforma statului trebuie susținute de toată societatea, nu doar de o parte a ei”.

Siegfried Mureșan a mai arătat că, prin această decizie, Executivul își consolidează poziția atât pe plan intern, cât și extern. „Prin acest vot, Guvernul Bolojan își consolidează credibilitatea atât pe plan intern – pentru a continua cu măsurile de reformă și relansarea externă – cât și pe plan european”, a precizat el.

Eurodeputatul a amintit că reforma pensiilor magistraților este una dintre principalele reforme solicitate de Comisia Europeană în schimbul finanțării din cadrul PNRR.

Judecătorii CCR au luat miercuri decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.