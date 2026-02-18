Virgil Popescu salută decizia privind pensiile magistraților și consecvența lui Bolojan: „Un pas important spre echitate și normalitate în România”

Europarlamentarul și fostul Ministru al Energiei, Virgil Popescu, a comentat miercuri, pe Facebook, asupra deciziei Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților.

Judecătorii CCR au luat astăzi decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament. Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

Virgil Popescu consideră că această hotărâre de astăzi reprezintă „un pas important spre echitate și normalitate în România”.

Europarlamentarul a spus că este foarte important efortul depus de premierul României, Ilie Bolojan, în privința pensiilor speciale.

„Îl felicit pe Ilie Bolojan pentru consecvență și pentru curajul de a duce la capăt un demers dificil!”

În postarea sa, fostul ministru al Energiei a explicat și contextul social al acestei decizii.

„Într-o țară în care pensia medie este de aproximativ 2.000–2.500 de lei, iar milioane de români trăiesc cu grija facturilor lunare, diferențele foarte mari între categorii profesionale au alimentat frustrări legitime. Nu putem construi încredere publică ignorând aceste realități.”, a scris el.

„Ani de zile ni s-a spus că nu se poate. Că orice ajustare va pica la Curtea Constituțională. Iată că atunci când lucrurile sunt făcute temeinic, cu respect pentru lege și pentru principiile statului de drept, ele pot trece testul constituționalității.”

El a mai afirmat că echitatea nu afectează funcționarea justiției și poate întări încrederea publică.

„Echitatea nu slăbește justiția! Sunt convins că după această decizie, încrederea românilor în justiție va crește și asta este esențial!”