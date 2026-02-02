Raluca Turcan propune schimbări la legea Curții Constituționale: Este un început pentru a discuta despre credibilitate

Deputata PNL, Raluca Turcan, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a depus în Parlament un proiect de lege care vizează modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

Inițiativa a fost realizată împreună cu senatorul PNL Daniel Fenechiu, cu scopul de a recâștiga credibilitatea Curții Constituționale, afectată, în opinia sa, de probleme repetate din ultimii ani.

Raluca Turcan a precizat că proiectul reprezintă un punct de plecare pentru o dezbatere parlamentară care ar trebui să fie mai complexă.

„Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale”, a transmis deputata PNL, Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, CCR și-a pierdut o parte din încredere din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate ale unor cauze, și a situațiilor în care anumite decizii importante au fost blocate din cauza absențelor unor judecători.

Raluca Turcan a explicat în postarea sa despre boicot și tergiversare, care, în opinia sa, nu ar trebui să existe într-o instituție atât a importantă a statului.

Proiectul de lege propune, în primul rând, introducerea explicită a obligației judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele Plenului.

În plus, inițiativa include și sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate, respectiv o reducere de 10% din indemnizația brută pentru fiecare ședință la care un judecător lipsește fără un motiv justificat.

Un alt punct important al proiectului este posibilitatea revocării judecătorilor Curții Constituționale care se află în incompatibilitate, absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la ședințele Plenului sau nu își pot exercita funcția pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Turcan a mai declarat, de asemenea, că măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor Curții Constituționale și nici inamovibilitatea acestora pe durata mandatului.

„Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită și responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituții”, a explicat deputata PNL.