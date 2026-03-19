O țară neagă faptul că ar găzdui o bază militară americană pe teritoriul său

Directorul serviciului public al Botswanei, Tuduetso Mokgosi, a negat informațiile conform cărora țara sa găzduiește o bază americană la propria baza aeriană Thebephatshwa, potrivit Business Insider Africa. Informațiile au apărut în mediul online și au declanșat o întreagă dezbatere.

Guvernul țării africane a transmis că baza aeriană Thebephatshwa rămâne în totalitate sub controlul Forțelor de Apărare din Botswana (BDF). În plus, guvernul african a avertizat că afirmațiile false despre prezența militară străină riscă să creeze tensiuni inutile pe plan intern și cu statele vecine.

Totuși, Botswana este cunoscută pentru cooperarea în domeniul apărării cu Washingtonul. De asemenea, țara este principalul producător de diamante din Africa și obține venituri importante din această activitate.

Discuțiile apar în timp ce pe tot continentul african se intensifică concurența pentru influență între marile puteri. Statele Unite, Rusia și China au interese în zonă deoarece prezența militară în Africa permite monitorizarea rutelor comerciale cheie care leagă Atlanticul, Oceanul Indian și Marea Mediterană.