Prima pagină » Politic » O țară neagă faptul că ar găzdui o bază militară americană pe teritoriul său

O țară neagă faptul că ar găzdui o bază aeriană americană pe teritoriul său. Este vorba despre Botswana, o țară din sudul Africii.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 14:55, Politic

Directorul serviciului public al Botswanei, Tuduetso Mokgosi, a negat informațiile conform cărora țara sa găzduiește o bază americană la propria baza aeriană Thebephatshwa, potrivit Business Insider Africa. Informațiile au apărut în mediul online și au declanșat o întreagă dezbatere.

Guvernul țării africane a transmis că baza aeriană Thebephatshwa rămâne în totalitate sub controlul Forțelor de Apărare din Botswana (BDF). În plus, guvernul african a avertizat că afirmațiile false despre prezența militară străină riscă să creeze tensiuni inutile pe plan intern și cu statele vecine.

Totuși, Botswana este cunoscută pentru cooperarea în domeniul apărării cu Washingtonul. De asemenea, țara este principalul producător de diamante din Africa și obține venituri importante din această activitate.

Discuțiile apar în timp ce pe tot continentul african se intensifică concurența pentru influență între marile puteri. Statele Unite, Rusia și China au interese în zonă deoarece prezența militară în Africa permite monitorizarea rutelor comerciale cheie care leagă Atlanticul, Oceanul Indian și Marea Mediterană.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Se închide un TVR! Ce economie speră să facă prin această decizie
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor