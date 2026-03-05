Bombardiere iraniene, aproape de a lovi o bază militară americană. Cum au fost doborâte de avioanele Qatarului

Potrivit unor surse citate de CNN, două bombardiere tactice Sukhoi Su-24 ale Iranului au decolat luni dimineață și s-au îndreptat către Al‑Udeid Air Base, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu.

La baza aeriană, situată în Doha, sunt staționați aproximativ 10.000 de militari americani.

Avioanele iraniene ar fi fost la aproximativ două minute de țintă atunci când au fost detectate și identificate vizual de apărarea aeriană.

Interceptarea și confruntarea aeriană

Surse militare au afirmat că bombardierele zburau la o altitudine foarte joasă, de aproximativ 80 de metri, pentru a evita detectarea radarului. Forțele aeriene din Qatar au emis inițial un avertisment radio, însă nu au primit niciun răspuns din partea piloților iranieni.

În aceste condiții, avioane de vânătoare F-15 au fost trimise pentru interceptare. Unul dintre acestea a intrat în luptă aeriană și a doborât cele două bombardiere.

Avioanele iraniene s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului, iar autoritățile au început o operațiune de căutare a echipajelor.

Prima confruntare aeriană pentru Qatar

Incidentul marchează prima misiune de luptă aeriană reală pentru forțele aeriene qatareze.

Generalul american Dan Caine a confirmat incidentul într-un briefing la Pentagon. El a precizat că avioanele qatareze au doborât două bombardiere iraniene aflate în drum spre o țintă din regiune.

Atacul face parte din seria de represalii lansate de Iran după loviturile aeriene ale Statelor Unite și Israel asupra unor obiective militare iraniene. De la începutul conflictului, Iranul ar fi lansat peste 400 de rachete balistice și peste 1.000 de drone către statele arabe din Golful Persic.

Deși majoritatea au fost interceptate, unele atacuri au provocat victime. Într-un incident recent, șase militari americani au fost uciși după ce o rachetă iraniană a lovit o instalație militară din Kuweit.