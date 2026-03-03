Grecia a reținut un bărbat suspectat că spiona baza navală americană din Creta

Bărbatul a fost reținut pe aeroportul din Atena, în urma unor informații primite de la serviciul de informații al țării, relatează Reuters.

Golful Souda, în Creta, găzduiește baze militare ale Greciei, SUA și NATO, iar recent portavionul american Gerald R. Ford a acostat la baza americană pentru realimentare, înainte de a pleca spre Orientul Mijlociu.

Autoritățile elene au deschis o anchetă în acest caz, au spus oficialii, adăugând că sunt analizate probe digitale.

Pe telefonul suspectului au fost găsite fotografii cu portavionul american, iar autoritățile verifică posibile legături cu o persoană din Iran, prin intermediul unei aplicații mobile, a declarat o sursă din serviciile grecești de informații pentru Reuters.

Bărbatul, cetățean georgian, a sosit în Grecia din Germania pe 3 februarie și a stat luna trecută la un hotel din apropiere de Souda.

În iunie, poliția din Grecia a arestat un alt bărbat, tot sub suspiciunea de spionaj, care, de asemenea, stătuse mai multe zile la un hotel din apropierea bazei navale și aeriene din vestul Cretei. Baza a înăsprit măsurile de securitate după ce Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă atacuri asupra Iranului.

Autoritățile investighează dacă cele două cazuri au legătură.