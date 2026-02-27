O plajă cu nisip roz ar putea fi senzația anului. A urcat pe locul 2 în topul mondial al plajelor

Plaja Elafonisi de pe insula Creta a ocupat locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor despre cele mai bune plaje din lume, potrivit Express. Clasamentul a fost realizat recent și a plasat Elafonisi în urma plajei mexicane Isla Pasion. Ca urmare, Elafonisi este cea mai apreciată plajă europeană de către turiști

Plaja îi captivează pe vizitatori datorită nisipului său roz. Culoarea unică este provocată, se pare, de moluște. Atunci când mor, acestea își pierd cochiliile, care se descompun și se amestecă cu nisipul, formând culoarea roz.

Plaja a fost populară și în anii precedenți, dar clasarea pe locul doi în clasamentul menționat ar putea crește și mai mult interesul turiștilor. Experții în turism spun că plaja a devenit deja victima propriului succes. Locul are un rating de 4,4/4,5 și peste 16.000 de recenzii Traipadvisor. De aceea, turiștilor li se recomandă să o viziteze între orele 8.00 și 11.00 pentru a evita aglomerația.

„Faceți drumeții până la rezervațiile de cedri din apropiere pentru o schimbare de peisaj. Vizitați dimineața pentru a evita traficul și a vă asigura un scaun și o umbrelă înainte de sosirea mulțimilor. Sau veniți seara pentru un apus de soare uimitor, când cei mai mulți oameni au plecat”, au transmis experții.

Totodată, specialiștii le recomandă turiștilor „să-și tempereze așteptările” în ceea ce privește culoarea roz.

„Nuanța de roz variază în funcție de condiții și de sezon. Indiferent de situație, apele cristaline fac din aceasta o destinație populară de vacanță de vară, atrăgând atât iubitorii de soare, cât și pasionații de sporturi nautice”, au precizat experții.

Plaja Elafonisi este situată în sud-vestul Cretei, cea mai mare insulă grecească și una dintre cele mai populare printre turiști. Se află la aproximativ 72 de kilometri pe șosea de Chania, unde este cel mai apropiat aeroport.