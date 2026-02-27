Prima pagină » Life-Entertaiment » O plajă cu nisip roz ar putea fi senzația anului. A urcat pe locul 2 în topul mondial al plajelor

O plajă cu nisip roz ar putea fi senzația anului. A urcat pe locul 2 în topul mondial al plajelor

O plajă cu nisip roz ar putea fi senzația anului 2026. Recent, a urcat pe locul 2 în topul mondial al plajelor realizat în funcție de recenziile făcute de turiști. Plaja este în Grecia pe o insulă populară în rândul turiștilor români.
O plajă cu nisip roz ar putea fi senzația anului. A urcat pe locul 2 în topul mondial al plajelor
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 feb. 2026, 13:35, Life-Inedit

Plaja Elafonisi de pe insula Creta a ocupat locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor despre cele mai bune plaje din lume, potrivit Express. Clasamentul a fost realizat recent și a plasat Elafonisi în urma plajei mexicane Isla Pasion. Ca urmare, Elafonisi este cea mai apreciată plajă europeană de către turiști

Plaja îi captivează pe vizitatori datorită nisipului său roz. Culoarea unică este provocată, se pare, de moluște. Atunci când mor, acestea își pierd cochiliile, care se descompun și se amestecă cu nisipul, formând culoarea roz.

Plaja a fost populară și în anii precedenți, dar clasarea pe locul doi în clasamentul menționat ar putea crește și mai mult interesul turiștilor. Experții în turism spun că plaja a devenit deja victima propriului succes. Locul are un rating de 4,4/4,5 și peste 16.000 de recenzii Traipadvisor. De aceea, turiștilor li se recomandă să o viziteze între orele 8.00 și 11.00 pentru a evita aglomerația.

„Faceți drumeții până la rezervațiile de cedri din apropiere pentru o schimbare de peisaj. Vizitați dimineața pentru a evita traficul și a vă asigura un scaun și o umbrelă înainte de sosirea mulțimilor. Sau veniți seara pentru un apus de soare uimitor, când cei mai mulți oameni au plecat”, au transmis experții.

Totodată, specialiștii le recomandă turiștilor „să-și tempereze așteptările” în ceea ce privește culoarea roz.

„Nuanța de roz variază în funcție de condiții și de sezon. Indiferent de situație, apele cristaline fac din aceasta o destinație populară de vacanță de vară, atrăgând atât iubitorii de soare, cât și pasionații de sporturi nautice”, au precizat experții.

Plaja Elafonisi este situată în sud-vestul Cretei, cea mai mare insulă grecească și una dintre cele mai populare printre turiști. Se află la aproximativ 72 de kilometri pe șosea de Chania, unde este cel mai apropiat aeroport.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Nicușor Dan, SUSPENDAT!? „Dosarul penal îl face instant șantajabil”
Gandul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
Libertatea
Trei zodii care dau lovitura și atrag banii ca un magnet în luna martie
CSID
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor