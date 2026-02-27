Prima pagină » Life-Inedit » Cum au revoluționat LED-urile iluminatul și au redus consumul global de energie

Cum au revoluționat LED-urile iluminatul și au redus consumul global de energie

În doar aproximativ 20 de ani, LED-urile au redus drastic consumul de energie pentru iluminat, au prelungit durata de viață a becurilor de peste zece ori și au diminuat semnificativ impactul asupra mediului. Este unul dintre rarele cazuri în care omenirea a reușit să obțină mai mult consumând mult mai puțin, scrie Il Post.
Timp de peste un secol, becul cu incandescență a fost standardul iluminatului. Principiul era simplu: un filament încălzit de curent electric devenea incandescent și producea lumină. Problema? Până la 95% din energie se transforma în căldură, nu în lumină. Filamentul ajungea la temperaturi de peste 2.500°C și se degrada rapid. Din acest motiv becurile trebuiau înlocuite frecvent, arată Il Post.

LED-urile (Light Emitting Diodes – diode emițătoare de lumină) funcționează complet diferit. Ele produc lumină prin electroluminiscență – un proces în care electronii eliberează direct energie sub formă de fotoni, fără pierderi masive de căldură. Rezultatul este o eficiență incomparabil mai mare.

Un bec LED care oferă aceeași luminozitate ca un bec incandescent de 100 W consumă cu până la 86 – 90% mai puțină energie și poate dura de aproximativ 15 ori mai mult.

„Sfântul Graal” al luminii albe

Deși LED-urile existau încă din anii 1920, adevărata revoluție a venit abia în 1993. Cercetătorul japonez Shuji Nakamura a reușit să dezvolte LED-ul albastru performant – piesa lipsă pentru obținerea luminii albe eficiente.

Combinând lumina roșie, verde și albastră sau folosind un strat special de fosfor galben peste un LED albastru, a devenit posibilă producerea luminii albe utilizabile pentru iluminat. Descoperirea i-a adus lui Nakamura Premiul Nobel pentru Fizică în 2014.

Inițial scumpe și dificil de produs, LED-urile au devenit competitive odată cu scăderea costurilor semiconductorilor la începutul anilor 2000 și cu interzicerea treptată a becurilor incandescente în UE și SUA.

Economii uriașe și impact global

Impactul economic este spectaculos. Dacă acum 20 de ani iluminatul reprezenta până la 40% din factura de electricitate a unei clădiri comerciale, astăzi poate însemna doar 6%. Costurile de întreținere au scăzut, iar prețul unui bec LED a ajuns la doar câțiva euro.

La nivel global, beneficiile sunt și mai evidente. Aproximativ un miliard de oameni fără acces stabil la rețele electrice pot folosi LED-uri alimentate de mici panouri solare sau baterii ieftine. În multe regiuni sărace, acestea au înlocuit generatoarele pe motorină, reducând poluarea și costurile.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), LED-urile au ajuns de la 5% din piața iluminatului în 2013 la aproximativ 50% în 2022. Iar tranziția continuă rapid.

Spre deosebire de alte inovații spectaculoase, LED-urile nu au schimbat lumea cu zgomot, ci în liniște. Ele au demonstrat că progresul poate însemna eficiență, sustenabilitate și costuri mai mici fără compromisuri.

