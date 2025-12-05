Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie

Creșterea accelerată a prețurilor la electricitate i-a determinat pe consumatorii casnici să își reconsidere obiceiurile de consum. Un studiu recent efectuat de Institutul Național de Statistică relevă că, după încetarea măsurilor de plafonare, facturile la energie au crescut semnificativ. În acest context, aproximativ 90% dintre cetățeni au recurs la diverse metode de economisire. Aici se includ gesturi simple, precum stingerea luminilor și investiții în aparatură modernă.

Soluții rapide: Tehnologia LED, lumina naturală și eliminarea consumului pasiv

O primă măsură, accesibilă oricui, este înlocuirea becurilor incandescente cu modele LED. Acestea au un consum de șase ori mai redus și o durabilitate de până la zece ori mai mare. Pentru o locuință de două camere, această schimbare poate genera o economie lunară de circa 8 lei doar din iluminat.

De asemenea, a devenit un obicei tot mai răspândit utilizarea rațională a iluminatului artificial și maximizarea aportului de lumină naturală. Experții recomandă instalarea de întrerupătoare cu senzori de mișcare sau variatoare de intensitate și deconectarea de la rețea a dispozitivelor care consumă energie chiar și în modul stand-by.

„Este esențial să fim atenți la clasa energetică a aparatelor. Un frigider învechit poate avea un consum cu 30% până la 100% mai mare față de un model performant de azi”, subliniază Corneliu Bodea, expert în domeniul energetic.

Eficiența electrocasnicelor și noile deprinderi cotidiene

Tendința de a economisi se reflectă și în alegerea electrocasnicelor de mari dimensiuni. Consumatorii se orientează tot mai mult spre modele din clasa energetică A, a căror performanță poate reduce substanțial consumul de electricitate.

La mașinile de spălat, adoptarea programelor cu temperaturi joase contribuie la scăderea costurilor energetice și a consumului de apă. Alte practici benefice includ curățarea periodică a filtrului, evitarea supraîncărcării cuvei și selectarea ciclurilor de spălare eco.

Reducerea costurilor la încălzire: Rolul esențial al termostatului

Ajustarea temperaturii ambientale este una dintre cele mai eficiente căi de a reduce factura la gaze. Specialiștii observă că, spre deosebire de țările vest-europene unde este un obicei comun adaptarea vestimentației la temperatura interioară, în România persistă tendința de a menține căldura la un nivel ridicat.

„Dacă reduc temperatura de la 25 de grade la 21, factura se poate înjumătăți”, explică Corina Murafa, expertă în politici energetice.

Panourile fotovoltaice: O soluție dorită, dar greu accesibilă pentru majoritatea populașiei

Deși interesul pentru soluții de energie regenerabilă este în creștere, investiția în panouri fotovoltaice a fost posibilă pentru doar 16% dintre gospodării. Aproape 30% dintre români așteaptă în continuare un program de finanțare guvernamental. Mai ales în contextul în care programul Casa Verde urmează să fie reformat.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a clarificat că noua inițiativă se va concentra exclusiv pe consumatorii vulnerabili, dat fiind că bugetul nu permite derularea a două programe similare în ministere diferite. În același timp, România are acces la fonduri prin proiectul european REPOWERU, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

Cu prețuri la energia electrică situate între 1 și 1,40 lei/kWh, bugetele familiilor sunt supuse unei presiuni considerabile. În absența unor noi măsuri de sprijin guvernamental, modificarea comportamentului de consum rămâne cea mai la îndemână soluție pentru populație.