Avertismentul specialiștilor: Fără hidro, România intra în beznă

În ultimele 24 de ore Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic românesc, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, exact în momentul în care vântul și soarele au dispărut complet din balanța electroenergetică națională.
Laura Buciu
04 dec. 2025

Asociația România Inteligentă (ARI) vorbește despre realitatea care de la cele mai înalte funcții în stat este ignorată, în timp ce întârzie sau blochează finalizarea hidrocentralelor și repetă obsesiv că „mai bine vom face parcuri fotovoltaice decât să finalizăm hidrocentralele”.

„Acest episod este un avertisment dur: fără hidro, țara posibil să fi fost în beznă. Iar dacă proiectele existente rămân blocate, data viitoare posibil să nu mai avem norocul de acum. Nu mai e vorba de dezbateri. E vorba de securitatea energetică a României și de siguranța cetățeanului. Cine nu vrea să recunoască asta va devenii parte din problemă”, spune Dumitru Chiseliță, președintele ARI.

Doar pentru Moldova problema generată de blocarea / întârzierea amenajărilor hidrotehnice înseamnă: circa 500 de localități care vor fi afectate de lipsa apei; circa 400.000 de persoane care vor fi afectate direct de lipsa apei; riscul ca zeci de persoane să fie rănite sau să decedeze; mii de locuințe pentru care există posibilitatea reală de a fi distruse; creșterea importurile nete (hidrocentralele existente pot reduce importurile cu aproximativ 25% considerând importurile anului 2024). Mai înseamnă că fiecare român va achita în plus circa 160 lei pentru a demola aceste hidrocentrale, după ce fiecare român a plătit circa 120 lei pentru construirea lor. Tot așa, înseamnă că obligă plata cu 3-5% mai mult pentru energia electrică ca urmare a dezechilibrelor care nu pot să fie eliminate prin funcționarea acestor hidrocentrale.

Asociația Energia Inteligentă a realizat o analiză a impactului nefinalizării amenajărilor hidrotehnice în perspectiva anilor 2050. Practic, hidrocentralelor nefinalizate înseamnă inundații, secetă, vieți pierdute, insecuritate energetică și prețuri mari .

