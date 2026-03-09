FMI, avertisment dur: războiul din Orientul Mijlociu lovește direct în portofele

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, leagă direct riscurile de preț de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, conform Reuters.

Georgieva a vorbit luni la un simpozion al Ministerului Finanțelor din Japonia, la Tokyo. Mesajul a fost direct: dacă prețul petrolului crește cu 10% și se menține la acel nivel cea mai mare parte a anului, inflația globală urcă cu 40 de puncte de bază.

Directoarea FMI a transmis un mesaj dur factorilor de decizie din întreaga lume.

„Reziliența noastră este pusă din nou la încercare de noul conflict din Orientul Mijlociu”, a spus ea.

Sfatul său: autoritățile trebuie să anticipeze scenarii extreme și să se pregătească pentru ele înainte ca acestea să devină realitate.