Israelul avertizează: orice nou lider al Iranului va fi o țintă militară

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că orice persoană care va fi aleasă drept nou lider suprem al Iran va deveni automat o țintă pentru eliminare. Declarația vine în timp ce liderii religioși iranieni se reunesc pentru a decide succesorul lui Ali Khamenei, ucis în urma loviturilor militare lansate de Israel și Statele Unite, arată CNN.
04 mart. 2026, 11:01, Știri externe

Potrivit ministrului israelian al Apărării, orice lider desemnat de clericii iranieni va fi considerat o țintă legitimă pentru armata israeliană, informează CNN.

„Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”, a spus Katz, adăugând că el și premierul israelian au ordonat armatei să fie pregătită să acționeze „prin orice mijloace necesare”.

Declarațiile fac parte din strategia militară a operațiunii Operation Lion’s Roar, lansată împotriva infrastructurii militare și a conducerii politice a Iranului.

Clericii de rang înalt din Iran s-au reunit pentru a decide cine va deveni următorul lider suprem al țării. Procesul de succesiune a fost declanșat după ce Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene lansate la sfârșitul lunii februarie împotriva unor obiective strategice din Iran. Moartea sa a provocat o criză politică majoră în Iran, în timp ce conflictul regional continuă să escaladeze.

În urma votului Adunării Experților, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost desemnat marți în funcția de lider suprem al Republicii Islamice.

Autoritățile israeliene și americane au afirmat că loviturile militare au avut scopul de a reduce capacitățile militare ale Iranului. Totodată se urmărește crearea condițiior pentru o schimbare politică în țară. În același timp, liderii israelieni susțin că operațiunile militare vor continua până când amenințarea reprezentată de conducerea iraniană va fi eliminată.

